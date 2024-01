Governo: pubblicata relazione su monitoraggio provvedimenti legislativi e attuativi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’analisi dei provvedimenti legislativi di iniziativa governativa “conferma la volontà del governo di rendere quanto più possibile autoapplicative le norme deliberate”. È quanto si legge nella quinta relazione sul monitoraggio dei provvedimenti legislativi e attuativi stilata dal Dipartimento per il programma di governo, che fotografa lo smaltimento degli arretrati e le risorse rese sinora disponibili anche grazie al ricorso a nome autoapplicative. Il governo, si legge ancora, “si è impegnato nel redigere norme sufficientemente dettagliate e tali da limitare il ricorso a provvedimenti di secondo livello. Dei 115 provvedimenti legislativi pubblicati in Gazzetta Ufficiale (al netto dei cinque decreti-legge abrogati e confluiti in altro provvedimento e dei 2 provvedimenti legislativi – L. 206/2023 ‘Legge per la valorizzazione del made in Italy’ e L. 213/2023 “Legge di Bilancio 2024”che entrano rispettivamente in vigore l’11 gennaio 2024 e il primo gennaio 2024), infatti, 49 sono autoapplicativi e 25 rinviano ciascuno a un solo provvedimento attuativo. Nel complesso, gli atti che hanno previsto nessuno o un solo provvedimento attuativo ammontano al 64 per cento dei provvedimenti legislativi emanati”. Per quanto attiene all’adozione dei decreti attuativi, “nell’ultimo trimestre, è proseguito lo sforzo del governo e dei ministeri a rispettare e attuare i criteri di priorità indicati e già condivisi nella Conferenza dei capi di Gabinetto. In particolare, è stata data priorità all’adozione di quei decreti attuativi che sbloccano risorse finanziarie uguali o superiori a 10 milioni di euro. Il tasso di adozione di tali provvedimenti è pari al 70,9 per cento”. (segue) (Com)