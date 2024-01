Governo: pubblicata relazione su monitoraggio provvedimenti legislativi e attuativi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rispetto al precedente Report, aggiornato al 28 settembre 2023, “il tasso di adozione dei provvedimenti attuativi è aumentato di circa il 21 per cento, passando dal 41,7 per cento al 50,6 per cento, il numero dei provvedimenti attuativi adottati si è incrementato di 70 decreti (da 148 a 218) e i provvedimenti attuativi previsti sono cresciuti di 76 decreti (da 355 a 431)”. Nell’ultimo trimestre, prosegue, “il governo ha ridotto sensibilmente lo stock dei provvedimenti attuativi da adottare, portandolo a 416 provvedimenti attuativi, rispetto ai 441 registrati il 28 settembre 2023. Anche gli esiti dell’analisi economico-finanziaria confermano ampiamente la tendenza a limitare il ricorso alla normativa secondaria per lo stanziamento delle risorse previste, così da rendere immediatamente disponibili le risorse finanziarie stanziate. I provvedimenti legislativi di iniziativa governativa hanno previsto per gli esercizi finanziari 2022 e 2023 un ammontare di euro 103.529.531.649,08 di cui il 94,5 per cento (pari ad euro 97.815.835.862,14) è collegato a norme autoapplicative e solo il 5,5 per cento (pari a euro 5.713.695.786,94) è legato all’adozione di provvedimenti di secondo livello. Considerando i 97.815.835.862,14 euro già disponibili in quanto riferiti a norme autoapplicative e i 4.777.023.511,94 euro sbloccati con l’adozione dei provvedimenti attuativi, risulta che, al 31 dicembre 2023, sono state complessivamente messe a disposizione, per la realizzazione delle misure introdotte, il 99,1 per cento (102.592.859.374,08 euro) delle risorse complessivamente stanziate per gli esercizi finanziari 2022 e 2023”. “Il governo Meloni – conclude il monitoraggio - ha complessivamente reso utilizzabili risorse pari a 110.772.647.374,08 euro, di cui 102.592.859.374,08 euro indicati nel punto precedente e 8.179.788.000,00 euro sbloccati dall’adozione dei provvedimenti attuativi riferiti alla XVIII legislatura”. (Com)