Sport: Cangemi (Lega), polisportiva Lazio è storia che valorizza valori

- Il vicepresidente del Consiglio regionale del Lazio, Pino Cangemi della Lega, ha partecipato alle celebrazioni per i 124 anni della società polisportiva Lazio nella sede della giunta regionale a Roma. "È un grande momento di sport, perché ci sono tante discipline sportive presenti, legate ad uno spaccato importante di questa regione. Poi certo al centro c'è l'aquila della Lazio. Una storia che valorizza l’agonismo e i suoi valori. I successi della Polisportiva vanno dalla corsa al nuoto, dal paracadutismo al calcio - ha dichiarato Cangemi -. Sostenere la Polisportiva significa portare avanti valori come l'autodisciplina, la fraternità, l'inclusione, il rispetto e il senso di famiglia che dà questa società. Noi come Regione continueremo a supportare la Lazio". Cangemi ha ricevuto come rappresentanza istituzionale e tifoso della Lazio il simbolo del club, un'aquila Olympia in metallo. "Sono onorato di aver ricevuto un premio come questo. Ci auguriamo nuovi successi", ha concluso Cangemi. (Rer)