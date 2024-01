Torino: Fondazione Crt e Isi foundation mettono a disposizione 10 borse di studio su Ia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Isi Foundation e Fondazione Crt mettono a disposizione di neolaureati italiani e stranieri 10 Borse di ricerca applicata nel campo della scienza dei dati e dell'intelligenza artificiale per lo sviluppo sostenibile, la salute pubblica e l'impatto sociale. Il bando del progetto Lagrange-Fondazione Crt sarà aperto fino al 12 febbraio, ed è rivolto a giovani con laurea magistrale in discipline tecnico-scientifiche (Stem), tra cui informatica, fisica, matematica, statistica, o in scienze sociali con esperienza nella scienza dei dati. (segue) (Rpi)