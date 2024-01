Giustizia: Siracusano, stop abuso d’ufficio è bella notizia, archiviato reato fumoso e indefinito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo stop all'abuso d'ufficio “è una bella notizia per l'Italia. E la maggioranza di centrodestra, con anche la partecipazione di un pezzo dell'opposizione, ha fatto bene ad ascoltare gli appelli di numerosissimi sindaci - anche di centrosinistra - e a percorrere la strada della civiltà”. Lo ha dichiarato Matilde Siracusano, sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento e deputata di Forza Italia. “Viene finalmente archiviato un reato fumoso e indefinito che per troppi anni ha ingolfato e spesso bloccato i motori delle nostre amministrazioni locali, mettendo nel mirino - tantissime volte in modo assurdo e ingiustificato - le azioni dei primi cittadini e dei dirigenti”, ha proseguito. “L'abrogazione di questo reato, ha ragione il ministro Nordio, avrà un impatto estremamente positivo sul Paese e sulla nostra economia", ha concluso. (Rin)