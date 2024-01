Bosnia: ambasciata britannica, disobbedire a Corte costituzionale è "reato penale"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ambasciata del Regno Unito in Bosnia Erzegovina è intervenuta in occasione della Giornata dell'indipendenza della Repubblica Srpska (entità serba del Paese) che si celebra oggi, affermando che la disobbedienza alle decisioni della Corte costituzionale del Paese del 2015 e del 2019, che hanno dichiarato la festività incostituzionale, "costituisce potenzialmente un reato penale". "La posizione del Regno Unito riguardo alla celebrazione del 9 gennaio come Giorno dell'indipendenza della Repubblica Srpska è chiara e coerente. La scelta di questa data specifica dà priorità ad un gruppo etnico rispetto ad altri e viola diverse disposizioni della Costituzione della Bosnia Erzegovina, in particolare quelle relative al divieto di discriminazione", ha affermato l'ambasciata britannica in una nota. L'annuncio aggiunge che "chiunque non rispetti le decisioni della Corte costituzionale della Bosnia Erzegovina, del 2015 e del 2019, sta minando lo Stato di diritto e potenzialmente commettendo un reato penale". (Seb)