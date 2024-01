Roma: Fd'I, Meloni ma non ha né promosso né voluto sostituzione targa ad Acca Larentia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi 'Il Fatto Quotidiano' sostiene, in un articolo dal titolo 'La targa voluta dalla premier' pubblicato a pagina 6, che la targa apposta nel 2012 nei pressi di via Acca Larenzia a Roma è stata voluta, tra gli altri, da Giorgia Meloni. E' una notizia falsa, che può essere verificata con una semplice ricerca sul web. Ma, elemento ancor più paradossale, è che ad illustrare nel dettaglio che quella targa non è stata voluta da Meloni è lo stesso giornale diretto da Marco Travaglio che, in un articolo pubblicato il 7 gennaio 2012 e facilmente reperibile sul sito della testata, racconta esattamente come andarono i fatti". Lo puntualizza in una nota l'ufficio stampa di Fratelli d'Italia. "Citando testualmente l'articolo: 'Dopo 34 anni una nuova targa, in via Acca Larentia a Roma per dire che la sparatoria avvenuta il 7 gennaio del 1978 è colpa 'dell’odio comunista e dei servi dello Stato'. A cambiarla i militanti dell’ex sede storica del Movimento sociale italiano in memoria dei tre ragazzi morti: Franco Bigonzetti, Francesco Ciavatta e Stefano Recchioni'. Nel 2012, Meloni partecipò alle commemorazioni ufficiali, ma non ha né promosso né voluto la sostituzione della targa. 'Il Fatto Quotidiano' - conclude la nota - avrebbe potuto fare una ricerca storica, nel suo stesso archivio, ed evitare così un errore così plateale".(Com)