Giustizia: Potenti, bene odg Lega per rivedere legge Severino

20 luglio 2021

- "Durante l'esame del disegno di legge Nordio, in corso oggi in commissione Giustizia del Senato, la maggioranza ha approvato un ordine del giorno Lega, a firma Erika Stefani. L'ordine del giorno impegna il governo ad abrogare la norma, introdotta dalla cosiddetta legge Severino, che costringe alle dimissioni gli amministratori pubblici condannati anche solo dopo il primo grado di giudizio". Lo dichiara il senatore della Lega, Manfredi Potenti, componente della commissione Giustizia a palazzo Madama. "L'obiettivo è cancellare una legge in contrasto con i nostri principi costituzionali, secondo i quali ciascun cittadino è innocente sino alla sentenza definitiva di terzo grado - continua il parlamentare -. Lo stesso atto impegna il governo a istituire un tavolo di lavoro per il riordino dei reati contro la Pubblica amministrazione e un osservatorio che consenta di monitorare gli effetti dell'abolizione del reato di abuso d'ufficio. Bene così".(Rin)