Fvg: Capozzella (M5s), investire in start up e accompagnamento nel mondo del lavoro

- Ben vengano gli incentivi alle imprese per innovazione, ricerca e sviluppo, ma serve un fondo nazionale e regionale che faciliti l'avvio di start-up innovative e che accompagni i neo laureati nel mondo del lavoro. Lo ha detto oggi il coordinatore provinciale del Movimento cinque stelle, Mauro Capozzella, in seguito alla presentazione del bando da 14,4 milioni relativo agli incentivi alle imprese per attività di innovazione annunciato oggi dall'assessore Bini. "La politica regionale, Lega e Fratelli d'Italia in primis, fino ad oggi non hanno speso un centesimo per questo pur avendo a disposizione milioni di euro - afferma Capozzella - così come per l'accompagnamento delle industrie alla Intelligenza artificiale, una sfida importante e decisiva per una economia regionale che rischia di marcare il passo alla luce di alcuni scenari imprevedibili, leggi Wartsila ed Electrolux". Secondo l’esponente pentastellato, in Friuli Venezia Giulia "ogni forma di innovazione deve trovare pronta applicazione a favore degli occupati e della dignità del lavoro. Se la Regione, come di recente, non ha saputo dare risposte alternative a un sito per la realizzazione di un grande impianto industriale che avrebbe visto oltre un migliaio di addetti e una crescita del Pil del 6 per cento - conclude Capozzella - è evidente che ci troviamo di fronte a un impasse di chi è preposto a dare una visione strategica e di sviluppo del Friuli Venezia Giulia". (Frt)