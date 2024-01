Cultura: Sangiuliano, Marco Polo è stato un grande genio italiano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Marco Polo "è stato un grande genio italiano, che, nella sua epica esistenza, ha costruito ponti tra Occidente e Oriente, mantenendo ben salda la sua identità culturale. Attraverso le sue memorie ne ‘Il Milione’, ha influenzato per secoli la visione che gli Europei avevano dell’Asia. Ringrazio il sindaco Luigi Brugnaro per l’impegno suo e della città di Venezia per celebrarne adeguatamente la memoria storica, con il sostegno del Ministero della Cultura e di tante altre istituzioni italiane ed internazionali". Lo ha dichiarato il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, in occasione del 700esimo anniversario dalla morte del mercante, scrittore ed ambasciatore veneziano. Per commemorare l’anniversario e promuovere e curare lo svolgimento di manifestazioni celebrative - si legge in una nota -, il dicastero della Cultura ha istituito un Comitato nazionale, presieduto dal sindaco Brugnaro. La rettrice dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, professoressa Tiziana Lippiello, ne dirige il comitato scientifico. Sono previste numerose iniziative pubbliche di carattere scientifico, espositivo, letterario e culturale a cominciare dalla mostra “I mondi di Marco Polo. Il viaggio di un mercante veneziano nel Duecento”, in programma al palazzo Ducale di Venezia dal 6 aprile al 29 settembre 2024. Inoltre, l’edizione del Carnevale di Venezia 2024, dal 27 gennaio al 13 febbraio, sarà dedicata a Marco Polo e al tema del viaggio, della scoperta e dell’incontro con mondi nuovi. (Com)