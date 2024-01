Congo-Kinshasa: arrestati sei soldati accusati per l'uccisione indiscriminata di quattro civili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità della Repubblica democratica del Congo (Rdc) hanno arrestato sei soldati accusati dell'uccisione indiscriminata di quattro civili durante gli scontri con le milizie ribelli nell'est del Paese. Gli scontri, ha riferito martedì l'esercito in un comunicato, sono avvenuti ieri nel distretto rurale di Mangina, nella provincia del Nord Kivu, dove la situazione della sicurezza è peggiorata dal mese scorso, quando un membro dell'assemblea provinciale ha incoraggiato i giovani a imbracciare le armi, formando una milizia su piccola scala per opporsi all'esercito. Ieri i soldati di pattuglia sono caduti in un'imboscata da parte dei giovani miliziani e negli scontri che ne sono seguiti hanno aperto il fuoco sui civili. I sei soldati arrestati "sono accusati dall'esercito di eccessi e del presunto omicidio di quattro civili", si legge nel comunicato. Il Congo orientale ospita decine di gruppi di miliziani, alcuni dei quali sono sopravvissuti alla guerra civile del 1998-2003. Le tensioni sono aumentate in tutto il Paese da quando il presidente Felix Tshisekedi ha vinto le elezioni presidenziali del mese scorso, ottenendo un contestato secondo mandato. (Res)