Sardegna: Zoffili (Lega), lavori a caserma Capitaneria porto Porto Torres ennesimo risultato positivo per Isola

23 luglio 2021

- Soddisfazione per l'imminente inizio dei lavori alla caserma che ospita la Capitaneria di porto di Porto Torres è stata espressa da Eugenio Zoffili, capogruppo della Lega in IV commissione Difesa della Camera dei Deputati e Ppresidente della Delegazione parlamentare italiana OSCE. “L'ennesimo risultato positivo raggiunto in Sardegna – ha spiegato Zoffili - Nel settembre dello scorso anno il nostro consigliere regionale Ignazio Manca mi aveva infatti sottoposto la problematica relativa al degrado della caserma che ospita la Capitaneria di porto di Porto Torres. Mi sono fatto portavoce di questa istanza presso il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, che a seguito della mia segnalazione ha immediatamente allertato gli uffici del Mit, consentendo di giungere all'annuncio odierno dello stanziamento di 300 mila euro, per un intervento atteso da anni. Importanti risorse che permetteranno di rimettere in sesto gli uffici e le aree di lavoro in uno dei più importanti scali dell'Isola. L'inizio dei lavori di ristrutturazione avverrà il prossimo 22 gennaio, quando verranno consegnate le aree; le opere dovrebbero concludersi nell'arco dei prossimi mesi. Ringrazio il nostro Consigliere regionale Ignazio Manca per l'importante lavoro svolto, e il Ministro Salvini per aver trovato velocemente la soluzione del problema. Detto, fatto: un'altra promessa mantenuta, grazie a un ottimo lavoro di squadra”. (Rsc)