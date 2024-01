Usa: Trump non si arrende dopo udienza a Washington, ho diritto all’immunità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha ribadito di avere diritto all’immunità dopo aver partecipato in presenza all’udienza di stamattina presso la corte d’appello di Washington, nel quadro del processo federale per interferenze elettorali avviato alla luce del suo ruolo nelle rivolte culminate con l’assalto al Congresso del 6 gennaio 2021. “È molto semplice: il presidente ha diritto all’immunità”, ha detto, parlando ai giornalisti all’hotel Waldorf Astoria della capitale Usa, al termine dell’udienza. “Un presidente non può non avere l’immunità: deve poter fare il proprio lavoro”, ha detto. (Was)