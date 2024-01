Gaza: Blinken vede Benny Gantz, "proteggere vite civili e accelerare assistenza umanitaria"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha incontrato a Tel Aviv l'ex ministro della Difesa e membro del gabinetto di guerra d'Israele, Benny Gantz, per discutere gli ultimi sviluppi del conflitto con il gruppo islamista palestinese Hamas nella Striscia di Gaza. Lo riferisce in una nota il portavoce del dipartimento di Stato, Matthew Miller, secondo cui i due si sono confrontati sugli sforzi in corso per smantellare l'infrastruttura terroristica di Hamas a Gaza e per garantire il rilascio degli ostaggi ancora nelle mani del gruppo. Blinken ha colto l'occasione per ribadire la necessità "urgente" di proteggere le vite dei civili nella Striscia e di accelerare la consegna di aiuti umanitari ai palestinesi "attraverso un efficace meccanismo di riduzione del conflitto". (Res)