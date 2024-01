Napoli: a Secondigliano tre denunciati dopo rissa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel pomeriggio di ieri, gli agenti dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, sono intervenuti in strada comunale dei Cavoni per la segnalazione di una persona ferita. Gli operatori, giunti prontamente sul posto, hanno trovato personale del 118 che stava già soccorrendo un giovane che è stato poi trasportato presso l’ospedale Cardarelli. L’immediata attività di indagine, svolta dagli agenti del commissariato Secondigliano, ha consentito di accertare che il ferito era rimasto coinvolto, insieme ad altri due coetanei, in una lite scaturita da futili motivi; inoltre, gli operatori hanno rinvenuto e sequestrato due mazze da baseball ed un coltello a farfalla della lunghezza di 15 centimetri. Per tali motivi, tre napoletani, tra i 17 e i 18 anni, sono stati denunciati per rissa e lesioni personali aggravate; due di essi sono stati, altresì, denunciati per porto abusivo di armi e porto di armi od oggetti atti ad offendere.(Ren)