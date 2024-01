Roma: Pellegrino, su Acca Larentia ricostruzioni fantasiose, saluti romani non riconducibili a Fd'I o governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Acca Larentia "è sangue innocente versato per odio politico" e il "silenzio delle istituzioni è durato troppo a lungo" infatti "dopo 46 anni nessuno ha trovato gli autori di quella strage", ha detto nel suo intervento di fine seduta la senatrice di Fratelli d'Italia, Cinzia Pellegrino. La "risposta del Parlamento tutto dovrebbe essere solo la richiesta di verità" e il "dovere di imparare dagli orrori del passato", ha aggiunto per poi accennare alle "ricostruzioni fantasiose" di alcuni giornali e di parte dell'opposizione che sferrano "attacchi a Fratelli d'Italia del tutto strumentali" infatti le persone alla commemorazione "non sono riconducibili a Fratelli d'Italia o al governo". Occorre "stigmatizzare i saluti romani e simboli simili" così come "anche l'ossessione di chi vede saluti romani ovunque", ha proseguito Pellegrino. "Abbiamo il dovere di ricordare e di chiedere ancora volta la verità e di impegnarci perché mai più la politica sfoci nella violenza", ha concluso la parlamentare Fd'I.(Rin)