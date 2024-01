Tunisia: presto operativo impianto di desalinizzazione acqua di mare di Al Zarat

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario di Stato responsabile delle risorse idriche in Tunisia, Reda Kabouj, ha fatto visita questa mattina all'impianto di desalinizzazione dell'acqua di mare di Al Zarat, nel governatorato di Gabès, per verificare lo stato di avanzamento dei lavori. Secondo quanto riferito dall'agenzia "Tap", Kabouj ha chiesto ai supervisori dei lavori di accelerare il loro completamento per rendere la centrale operativa il prima possibile. Il progetto dell'impianto di desalinizzazione dell'acqua di mare ad Al Zarat, di cui beneficeranno circa 1,1 milioni di residenti, fa parte del programma strategico della Compagnia nazionale di distribuzione dell'acqua in Tunisia che mira a valorizzare le risorse idriche nel sud-est del Paese e a garantirle fino al 2035, a fronte dei cambiamenti climatici che hanno provocato una grave siccità. Secondo la stessa fonte, questo progetto aiuterà a soddisfare la domanda aggiuntiva di acqua, a migliorarne la qualità nei governatorati del sud-est e a evitare la carenza di risorse idriche registrata negli ultimi anni, soprattutto durante i periodi estivi. La capacità di produzione giornaliera dell'impianto di dissalazione dell'acqua di mare di Al Zarat, che si baserà sul metodo dell'osmosi inversa per produrre acqua, è stimata da 50 a 100 mila metri cubi. Dopo le forti piogge dei giorni scorsi, la riserva idrica delle dighe del nord del Paese, che conta 22 dighe distribuite negli stati di Jendouba, Beja, Kef, Siliana e Biserta, ha raggiunto lunedì mattina un totale di 592 milioni di metri cubi, equivalenti al 33 per cento della capacità totale, secondo quanto confermato dal delegato regionale per lo sviluppo agricolo a Jendouba, Adel Skouh. Le autorità locali intendono trarre vantaggio dalla pioggia, limitando gli allacci a queste dighe, e lavorando sulla loro governance così da creare alternative che garantiscano il riempimento delle dighe con le eccedenze, anche grazie alla desalinizzazione dell'acqua di mare e il beneficio delle falde acquifere sotterranee. (Tut)