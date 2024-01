Fvg: assessore Sport, da Regione proposte per migliorare riforma settore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La regione Friuli Venezia Giulia ha presentato alcune proposte per inserire dei correttivi nella norma nazionale sulla riforma dello sport. Lo ha detto oggi il vicepresidente della Regione e assessore allo Sport, Mario Anzil, intervenendo a Casarsa della Delizia a un convegno sulla riforma che entrerà in vigore il primo luglio. “Ricordo che in Friuli Venezia Giulia su 2.800 associazioni sportive solo due sono professionistiche, mentre tutte le altre sono dilettantistiche e sono quelle che garantiscono la possibilità ai nostri giovani di praticare sport a tutti i livelli, anche agonistici”, ha sottolineato Anzil, ricordando come siano proprio le società dilettantistiche e il sistema del volontariato che vi sta dietro i soggetti più preoccupati dall’avvento della nuova riforma. "La Regione si è impegnata fin da subito a dare supporto alle associazioni sportive, mettendo a disposizione sportelli per la consulenza e l'assistenza, con un progetto realizzato assieme al Coni regionale a fronte di uno stanziamento di risorse pari a 300 mila euro che saranno integrate per garantire il servizio per tutto il 2024 -ha spiegato Anzil -. Abbiamo inoltre messo a disposizione contributi per svolgere i corsi di formazione necessari a formare i dipendenti delle società come richiede la norma”. (Frt)