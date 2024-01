Spagna: ministero Uguaglianza, nel 2023 uccise 56 donne da partner o ex

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 56 le donne uccise dal partner o dall'ex in Spagna nel 2023, 7 casi in più rispetto all'anno precedente. Secondo quanto riferito dal ministero dell'Uguaglianza, il 73 per cento delle vittime registrate lo scorso anno non aveva denunciato in precedenza l'aggressore, 15 avevano denunciato e per nove delle vittime erano in vigore misure di protezione. Il 39,3 per cento delle donne uccise aveva tra i 31 ed i 40 anni, il 21,4 per cento tra i 41 ed i 50 ed il 10,7 per cento tra i 51 e i 60 anni. (Spm)