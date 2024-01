Calcio: Enrico Lotito su derby Lazio-Roma, speriamo di regalarci un grande compleanno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il derby tra Lazio e Roma in programma domani alle 18 e valevole per i quarti di finale di Coppa Italia, "speriamo bene, anche perché il pareggio non può uscire perché si andrebbe ai supplementari. Spero di assistere a un bello spettacolo. Colgo nuovamente l'occasione per fare gli auguri alla società, a tutti i tifosi della Lazio, e speriamo di fare una bella partita domani per regalarci un grande compleanno". Lo ha detto Enrico Lotito, direttore generale del Settore giovanile maschile e della Lazio Women, in occasione delle celebrazioni per i 124 anni della polisportiva Lazio nella sede della Regione in via Cristoforo Colombo. "Il segreto di questa squadra è tutto il gruppo, non c'è un giocatore in particolare. Stiamo vivendo un bel periodo in campionato con tre vittorie consecutive e speriamo di continuare così anche perché dopo la partita di domani abbiamo un altro incontro fondamentale con il Lecce, in programma domenica, per proseguire la striscia positiva in campionato e speriamo di continuare su questa strada", ha aggiunto Lotito. Su dove può arrivare la Lazio "è presto per dirlo perché sappiamo che nessuna squadra è facile, sono tutte finali. I ragazzi però ce la metteranno tutta per cercare di non perdere più punti come è accaduto nel girone d'andata", ha concluso il dirigente della Lazio. (Rer)