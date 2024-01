Giustizia: M5s, maggioranza non vuole intervenire su conflitto interessi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente Bongiorno "ha dichiarato inammissibili i nostri emendamenti per rendere finalmente la normativa sul conflitto di interessi rispondente ai principi di diritto e per regolamentare le attività delle lobbies. Evidentemente per governo e maggioranza non sono temi prioritari, è una scelta gravissima anche alla luce delle commistioni di interessi e dell'atteggiamento predatorio dei comitati d'affari visibili a tutti in Italia". Lo afferma Ada Lopreiato, capogruppo del Movimento cinque stelle in commissione Giustizia al Senato. "Era per noi essenziale aggiornare una normativa ferma dal 2004 e inserire finalmente una regolamentazione che gli addetti al settore attendono con ansia - aggiunge la parlamentare -. Senza una normativa sulle lobbies ci saranno sempre più spesso comportamenti di soggetti che si muovono al di là del confine di ciò che è lecito. Senza una normativa sul conflitto di interesse sono ad oggi considerati leciti i rapporti tra un senatore della Repubblica e uno stato estero. Le motivazioni dell'inammissibilità sono risibili, visto che un altro emendamento su materia di competenza anche della prima commissione, quello della Lega che modifica in senso peggiorativo la legge Severino, è stato dichiarato ammissibile. Lo strumento delle inammissibilità è stato utilizzato come ariete per evitare imbarazzi alla maggioranza. La verità è che il centrodestra non vuole intervenire sul conflitto d'interesse e sulle lobbies".(Rin)