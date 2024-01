Nigeria: lotta al contrabbando, distrutte 2,5 tonnellate di zanne di elefante sequestrate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità della Nigeria hanno distrutto 2,5 tonnellate di zanne di elefante sequestrate, per un valore di oltre 9,9 miliardi di naira (11,2 milioni di dollari), nel tentativo di proteggere la sua popolazione di elefanti in diminuzione dai dilaganti trafficanti di fauna selvatica. Lo ha reso noto il ministro dell'Ambiente, Iziaq Salako, precisando che le zanne sono state schiacciate e la polvere ricavata sarà utilizzata per costruire un monumento simbolico come promemoria dell'importanza degli elefanti nell'ecosistema. La decisione avviene dopo che ad ottobre le autorità nigeriane hanno distrutto quattro tonnellate di scaglie di pangolino sequestrate, per un valore di 1,4 milioni di dollari. Secondo gli ambientalisti, negli ultimi tre decenni la popolazione di elefanti della Nigeria è diminuita drasticamente da circa 1.500 a meno di 400 a causa del bracconaggio per il commercio dell'avorio, della perdita di habitat e del conflitto uomo-elefante. (segue) (Res)