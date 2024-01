Nigeria: lotta al contrabbando, distrutte 2,5 tonnellate di zanne di elefante sequestrate (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Migliaia di elefanti vengono uccisi ogni anno per il commercio delle loro zanne, nonostante sia in vigore il divieto del commercio di avorio del 1989 da parte della Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e fauna selvatiche minacciate di estinzione (Cites). Nonostante sia firmataria della Convenzione, la Nigeria è considerata un hub per le bande che inviano illegalmente parti di fauna selvatica africana, tra cui zanne e scaglie di pangolino, in Asia. Negli ultimi anni le autorità nigeriane hanno intensificato gli sforzi di lotta al contrabbando, collaborando con funzionari britannici, statunitensi e tedeschi, nonché con organizzazioni internazionali, per effettuare il più grande sequestro di parti illegali di fauna selvatica nell’agosto 2021. Il mese scorso il governo di Abuja ha avviato un’indagine dopo che un video pubblicato sui social media mostrava un soldato che sparava a due elefanti che si erano smarriti nei terreni agricoli, suscitando indignazione tra i cittadini. Nel 2022 i funzionari doganali della Nigeria hanno sequestrato 1.613 tonnellate di scaglie di pangolino e arrestato 14 persone. (Res)