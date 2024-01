Sport: Bonessio (Avs Roma), ok da Aula per intitolare piazza Zaccaria Papa a Mario Delle Cave (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In un periodo come quello attuale - spiega Bonessio - caratterizzato da un profondo disagio giovanile alimentato da precarietà, incertezza, assenza di punti di riferimento, dall'inadeguatezza delle agenzie educative ad assolvere al loro ruolo, lo sport può diventare un potentissimo strumento di lotta e prevenzione. Per questo come Amministrazione ci stiamo impegnando per prevedere maggiori investimenti e per promuovere, come ormai è sancito anche dalla Costituzione del nostro Paese, il valore della pratica sportiva in favore di tutti i cittadini. Con questo atto l'Assemblea capitolina rende omaggio alla memoria del giovane campione della pallacanestro romana e nazionale e conferma anche il massimo impegno nel promuovere la cultura della sicurezza stradale attraverso azioni concrete di prevenzione, controllo e repressione. Un lavoro continuo e permanente che deve incidere sull'assunzione di comportamenti consapevoli e responsabili", conclude Bonessio. (Com)