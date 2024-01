Algeria: ministro Energia incontra dirigenti ExxonMobil in vista della firma di un accordo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro algerino dell'Energia e delle miniere, Mohamed Arkab, ha ricevuto oggi un gruppo di dirigenti della compagnia statunitense ExxonMobil per discutere delle opportunità di partnership e di investimento nel settore petrolifero, in particolare nell'esplorazione e nella produzione. Lo ha reso noto un comunicato del ministero in cui si apprende che le parti hanno accolto con favore il livello delle relazioni e delle consultazioni in corso, con l'obiettivo di firmare un accordo nei prossimi giorni. Arkab ha sottolineato le significative opportunità di investimento e di partnership offerte dal settore petrolifero algerino, in particolare nell'ambito della nuova legge sugli idrocarburi, che offre numerose agevolazioni e vantaggi agli investitori. Il ministro ha inoltre sottolineato che la strategia del settore mira ad attrarre importanti investimenti per incrementare la produzione, la lavorazione e la commercializzazione del petrolio e del gas naturale, al fine di soddisfare il fabbisogno nazionale e aumentare la capacità di esportazione. Arkab ha ribadito l'impegno dello Stato ad accompagnare, sostenere e fornire tutte le agevolazioni ai partner stranieri, in particolare alla ExxonMobil, in ogni fase della realizzazione di questi investimenti. Entrambe le parti hanno inoltre sottolineato l'importanza dello scambio di esperienze, del trasferimento di conoscenze e tecnologie moderne e della creazione di partenariati reciprocamente vantaggiosi. Da parte sua, John Ardill, vicepresidente della ExxonMobil per la ricerca e l'esplorazione, ha espresso l'interesse dell'azienda statunitense a creare e individuare grandi progetti in Algeria, soprattutto nel contesto di un clima favorevole agli investimenti e del rapporto di fiducia che la lega a Sonatrach. (Ala)