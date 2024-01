Fvg: comune Monfalcone, in arrivo 900 mila euro per messa in sicurezza canale Locovaz

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono in arrivo i 900 mila euro stanziati dalla Regione nell’ultima variazione di bilancio per la salvaguardia e la messa in sicurezza del canale Locovaz. Lo ha annunciato la sindaca di Monfalcone, Anna Maria Cisint, che oggi ha incontrato il consigliere regionale Antonio Calligaris, il presidente e il direttore del Consorzio per lo sviluppo economico della Venezia Giulia (Coseveg), Renato Russo e Cesare Bulfon, e il segretario dell’associazione sportiva dilettantistica “Canale Locovaz”, Maurizio Cataldi, per fare il punto sugli interventi. Le risorse serviranno per i lavori di rifacimento delle sponde del canale, per una lunghezza di 500 metri, per la realizzazione dell’escavo nella parte antistante e per la sistemazione dei posti barca. Gli interventi verranno affidati dalla stessa Regione in delegazione amministrativa intersoggettiva al Coseveg. Per la partenza dei lavori, che dureranno un anno, si attende il decreto di affidamento al Consorzio, che verrà emesso entro la fine del mese di gennaio. “Una sinergica collaborazione tra Comune e Regione - ha detto Cisint - che ha portato in pochissimo tempo alla pianificazione dei lavori e al reperimento dei fondi necessari a realizzare un’opera che risulta fondamentale per l’esistenza dell’associazione Canale Valentinis, che conta circa 300 soci, e che, dopo gli interventi, potrà quindi ambire ad attrarre barche con pescaggio maggiore. I lavori, inoltre, serviranno anche a risolvere le criticità relative ai fondali insabbiati e a tutelare il canale dalle esondazioni e dalle piogge abbondanti”. Entro i prossimi 15 giorni si concluderanno intanto gli interventi per il dragaggio del canale - anche questi finanziati dalla Regione per un importo totale di 1 milione 250 mila euro - che renderanno i fondali profondi fino a 3,6 metri. (Frt)