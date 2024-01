Scuola: intesa Mim-Cei, concorso ordinario per assunzione docenti di religione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stata firmata oggi, 9 gennaio, dal presidente della Conferenza episcopale italiana, cardinale Matteo Zuppi, e dal ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, l’intesa riguardante il concorso ordinario per la copertura del 30 per cento dei posti per l’insegnamento della religione cattolica vacanti, previsto dall’articolo 1-bis della legge 159/19. E' quanto si legge in una nota. Il restante 70 per cento dei posti disponibili sarà coperto grazie a una procedura straordinaria, riservata ai docenti con almeno 36 mesi di servizio. Complessivamente si tratta di circa 6.400 insegnanti. L’intesa firmata oggi, che sostituisce integralmente quella sottoscritta il 14 dicembre 2020, ricorda che la procedura concorsuale “è bandita, nel rispetto dell'Accordo di revisione del Concordato lateranense stipulato tra la Santa Sede e la Repubblica italiana il 18 febbraio 1984, ratificato con legge 25 marzo 1985, numero 121 e dell’intesa tra il presidente della Conferenza episcopale italiana e il ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca sottoscritta il 28 giugno 2012, cui è stata data esecuzione con decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2012, numero 175”. I titoli di qualificazione professionale per partecipare al concorso - continua la nota - sono quelli indicati al punto 4 dell’intesa del 28 giugno 2012, rilasciati da Facoltà e Istituti elencati dal decreto del ministro dell’Istruzione il 24 luglio 2020 (numero 70). Tra i requisiti è prevista la certificazione dell’idoneità diocesana all’insegnamento della religione cattolica “di cui all’articolo 3, comma 4, della legge 18 luglio 2003, numero 186, rilasciata dal responsabile dell’Ufficio diocesano competente, nei novanta giorni antecedenti alla data di presentazione della domanda di partecipazione”. (segue) (Com)