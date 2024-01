Americhe: Banca mondiale, Paesi caraibici in crescita del 7,6 per cento nel 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le economie dei Paesi caraibici dovrebbero crescere del 7,6 per cento nel 2024, e del 5,4 per cento nel 2025. Lo indica l'ultimo rapporto Prospettive economiche globali della Banca mondiale (Bm). Togliendo dalla regione la Guyana, che dal 2015 (anno in cui ha scoperto giacimenti di petrolio) attraversa un vero e proprio boom economico, la regione dovrebbe crescere del 4,1 per cento nel 2014 e del 3,9 per cento nel 2025. All'interno dell'area, la Bm cita come due estremi, i Paesi che dividono l'isola Hispaniola. Da una parte c'è la Repubblica Dominicana, che dovrebbe crescere del 5,1 per cento nel 2024 e del 5 per cento nel 2025, grazie anche a riforme strutturali in grado di attrarre crescenti investimenti esteri diretti. Dall'altra c'è Haiti, apparentemente destinata a un debole rimbalzo: l'1,3 per cento nel 2024 e il 2,2 per cento nel 2025, in termini "ottimistici". (segue) (Was)