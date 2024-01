Americhe: Banca mondiale, Paesi caraibici in crescita del 7,6 per cento nel 2024 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In America latina, riferisce la Bm, l’economia crescerà al 2,3 per cento nel 2024 e al 2,5 per cento nel 2025. Tra i fattori che contribuiranno alla crescita dell’economia, secondo l’istituzione, ci sono i miglioramenti delle economie dei partner commerciali e l’allentamento della stretta monetaria. I prezzi delle materie prime, seppure in calo, continueranno a mantenere un livello tale da sostenere la crescita. L’inflazione continuerà a rallentare, prosegue la Banca centrale secondo cui gli aumenti dei prezzi dovrebbero rientrare nei limiti fissati dalle diverse autorità nazionali entro la fine del 2024. In questo scenario, un fattore di rischio potrebbe essere l’aumento dei prezzi dell’energia in seguito al conflitto in Medio Oriente, che potrebbe influenzare le politiche monetarie. Possibili condizioni stringenti a livello finanziario globale potrebbero influenzare la domanda privata. Inoltre, eventi climatici avversi legati a El Nino potrebbero influenzare la crescita. (segue) (Was)