Americhe: Banca mondiale, Paesi caraibici in crescita del 7,6 per cento nel 2024 (3)

- A livello globale, per la Bm, la crescita economica è destinata a rallentare al 2,4 per cento nel 2024, in calo per il terzo anno consecutivo per effetto delle politiche monetarie restrittive e della stagnazione di commerci e investimenti. Una tendenza che riguarda soprattutto i Paesi più industrializzati, meno le economie emergenti con solidi fondamentali. Restano in difficoltà i Paesi in via di sviluppo a causa dei crescenti costi del debito. Il rapporto sottolinea anche come le prospettive economiche globali risentano dell'acuirsi dei rischi geopolitici, con il conflitto in Medio Oriente che si aggiunge all'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. L'escalation della guerra nella Striscia di Gaza, si legge, potrebbe portare a un'impennata dei prezzi dell'energia, con implicazioni ampie su attività globale e inflazione. Tra i rischi vengono citati anche i tassi d'interesse elevati, l'inflazione persistente, una crescita dell'economia cinese più debole del previsto, un ulteriore frammentazione del commercio internazionale e catastrofi legate al cambiamento climatico. (segue) (Was)