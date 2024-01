Americhe: Banca mondiale, Paesi caraibici in crescita del 7,6 per cento nel 2024 (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questo contesto, secondo la Banca mondiale, è necessario rafforzare la cooperazione internazionale per ridurre il debito, soprattutto per i Paesi più poveri, per affrontare il cambiamento climatico e promuovere la transizione energetica, per facilitare i flussi commerciali e alleviare l'insicurezza alimentare. Dall'altra parte, le banche centrali delle economie emergenti devono garantire che l'inflazione resti sotto controllo e che i sistemi finanziari siano resistenti. "Per stimolare la crescita a più lungo termine, sono necessarie riforme strutturali per accelerare gli investimenti, migliorare la crescita della produttività e colmare i divari di genere nei mercati del lavoro", afferma il rapporto. (Was)