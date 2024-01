Sport: Rocca, 124 anni Lazio bella storia d'amore per prima squadra Capitale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, è intervenuto alle celebrazioni per i 124 anni della società polisportiva Lazio nella sede della giunta regionale a Roma. "Oggi siamo qui per festeggiare i 124 anni di una bella storia, di una storia d'amore tra questa città, questa Regione e la prima squadra della Capitale. Lo dico in favore della storia, al di là di tutto", ha detto il presidente Rocca. Questo traguardo raggiunto "è una bella occasione per fare festa anche perché la società sportiva Lazio non è soltanto la squadra di calcio ma è un insieme di discipline importanti che ci fanno onore e si fa rispettare ovunque - ha aggiunto Rocca -. È una bella occasione per festeggiare non solo la squadra di calcio ma un'attività sportiva che nasce 124 anni fa", ha concluso. (Rer)