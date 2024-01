Italia-Germania: Meloni sente Scholz, focus su sostegno militare e finanziario a Ucraina e priorità presidenza G7

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha avuto oggi pomeriggio una conversazione telefonica con il cancelliere della Repubblica federale di Germania, Olaf Scholz. I due capi di governo - informa una nota di palazzo Chigi - hanno discusso delle principali questioni internazionali ed europee in vista del Consiglio europeo straordinario del prossimo primo febbraio, concentrandosi in particolare sul sostegno militare e finanziario all’Ucraina. Il presidente Meloni ha inoltre presentato le priorità della presidenza italiana del G7. (Com)