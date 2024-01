I fatti del giorno - Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ponte Stretto: Valditara, al lavoro su offerta scolastica tecnico-professionale per formazione maestranze - "Stiamo lavorando per far sì che in Calabria e in Sicilia possa nascere un'offerta scolastica tecnico-professionale di supporto alla formazione di tutte quelle maestranze, professionalità, che saranno necessarie per la costruzione del Ponte, ma soprattutto per la gestione, lo sviluppo delle straordinarie potenzialità che questa opera genererà per il territorio". Lo ha annunciato il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, alla conferenza stampa di presentazione della sperimentazione della filiera formativa tecnico-professionale il collaborazione con la regione Calabria. (segue) (Rin)