I fatti del giorno - Italia (2)

- Roma: Piantedosi, indignazione per quanto visto ad Acca Larentia, contrario a nostra cultura - “Non vi e dubbio e condivido che quello che si è visto” in occasione delle commemorazioni della strage di Acca Larentia “suscita indignazione, è qualcosa di contrario alla nostra cultura acquisita”. Lo ha affermato il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, nel corso dell’audizione davanti alla commissione straordinaria per il contrasto dei fenomeni di intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all'odio e alla violenza sui fenomeni connessi ai gravi avvenimenti in Medio Oriente. (segue) (Rin)