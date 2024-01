I fatti del giorno - Italia (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lavoro: Calderone, 1,5 miliardi per sicurezza, risorse raddoppiate - Con la legge di Bilancio sono state “raddoppiate" le risorse “destinate alle politiche di prevenzione e sicurezza sul lavoro” con “un'attenzione specifica a quei settori particolarmente delicati, come il comparto agricolo dove le misure di prevenzione devono essere assolutamente intensificate. Si tratta di un investimento di 1,5 miliardi di euro”. Lo ha affermato il ministro del Lavoro, Marina Elvira Calderone, nel corso dell’audizione dinanzi alla commissione parlamentare d’inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali e agroalimentari. La stessa ministra, parlando delle risorse a disposizione, ha sottolineato come si tratti di “un dato importante”. (Rin)