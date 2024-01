I fatti del giorno - Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roma: ancora un sopralluogo delle istituzioni a Malagrotta, preoccupa sequenza incendi - Non lo esclude la magistratura e tantomeno i parlamentari: la sequenza di incendi che hanno mandato fuori uso i due Tmb di Malagrotta "preoccupa" e quantomeno appare "strana". La procura ha aperto un fascicolo e indaga, a carico di ignoti, per incendio doloso. E parla di un fenomeno che fa pensare il presidente della commissione parlamentare Ecomafie, Jacopo Morrone, che stamattina ha svolto con gli altri commissari un nuovo sopralluogo nell’area: "Non sta a noi dire se ci sia il dolo ma siamo qui perché, come ho detto dal primo giorno, è sicuramente strano che ci siano stati diversi roghi, ci preoccupa, prima un incendio e poi un altro fanno pensare. È una impressione però che ha poco valore a livello giudiziario. Ovviamente non escludiamo nulla", ha detto il deputato della Lega. Arrivati alle 10:30 e usciti alle 12:15, i parlamentari hanno svolto un giro sia alla discarica, dove sono sotterrati 50 milioni di metri cubi di rifiuti, sia nei due impianti andati in fiamme: il primo a giugno del 2022 e il secondo alla scorsa vigilia di Natale. Dubbi sono stati sollevati anche dalla senatrice dell’Alleanza verdi sinistra, Ilaria Cucchi, che ha detto: “Roma brucia troppo spesso quando si ha a che fare con materie così delicate come quella dei rifiuti. Confidiamo nel lavoro della magistratura. Come ha detto anche il presidente Morrone, la commissione parlamentare darà il suo contributo". Così nei prossimi giorni proseguiranno le audizioni e quelle maggiormente attese sono le relazioni del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, e dei magistrati che pure sono stati invitati. “Il sopralluogo di oggi conferma che la Capitale negli ultimi anni ha fatto drammatici passi indietro sul tema dei rifiuti – ha spiegato il senatore di Fratelli d’Italia, Andrea De Priamo –. Sarà fondamentale ascoltare il sindaco e commissario Gualtieri per capire come Roma intende programmare e colmare il gap impiantistico. Per ora mi è sembrato concentrato soprattutto sul termovalorizzatore, che appare sovradimensionato e in una discutibile localizzazione, mentre è fondamentale avere un piano complessivo". La visita dei parlamentari è stata accolta da un capannello di residenti dei Comitati di Casal Selce e della Valle Galeria in protesta contro i miasmi sprigionati dai roghi e dalla discarica per cui sono stati stanziati dal governo 250 milioni di euro per effettuare la messa in sicurezza, ovvero il “capping”: una capsula che servirà a isolare gli scarti e a evitare lo sversamento di percolato e sostanze inquinanti nel terreno e nelle acque. Una bara di legno, con su scritto “La morte della Valle Galeria” è stata sistemata dai cittadini, alcune decine, di fronte all’ingresso della discarica da via di Casal Lumbroso insieme a un paio di striscioni bianchi con le scritte nere e sui quali si leggeva: “Rifiutiamo gli impianti, rifiutiamo i rifiuti” oppure “Malagrotta e Casal Selce non si toccano”. E a termine del sopralluogo non è mancato un siparietto, con i cittadini che hanno lamentato più volte di non aver mai potuto incontrare il sindaco Gualtieri. “Prometto che glielo chiederò io per voi quando verrà in commissione”, ha detto il presidente Morrone per calmare gli animi. Il presidio così è stato sciolto. E Morrone ha confermato: “Il sindaco ha già confermato la disponibilità, stiamo soltanto incrociando le agende". Intanto ieri la commissione Ecomafie ha svolto il primo ciclo di audizioni: sono stati ascoltati l’assessore ai Rifiuti del Lazio, Fabrizio Ghera, i tecnici dell’agenzia regionale Arpa Lazio che ha effettuato i rilievi sulla qualità dell’aria dopo gli incendi, alcuni comitati dei residenti della vicina Valle Galeria, e Manlio Cerroni, in qualità di ex presidente del Consorzio Colari che fino a 5 anni e mezzo fa era titolare della struttura, a oggi in amministrazione giudiziaria. Cerroni ha dato mandato a un esponente del suo staff di leggere una relazione sulla storia dei due impianti, poiché era afono, poi - con un file di voce - a margine dell’audizione a Palazzo San Macuto, a chi gli chiedeva se avesse rimpianti, ha risposto: “Sono morto con Malagrotta, non esisto più”. (segue) (Rer)