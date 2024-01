I fatti del giorno - Roma (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roma: "Gualtieri portami via", le preghiere dei romani sui rifiuti abbandonati in periferia - Con i due impianti Tmb di Malagrotta fuori uso e i rifiuti che si accumulano, non tanto al centro, quanto sulle strade periferiche della città i romani hanno preso a imbrattare gli ingombranti abbandonati in strada e che, però, andrebbero consegnati nelle isole ecologiche, eventualmente anche richiedendo il ritiro a casa da parte di Ama. Così se a San Lorenzo, Rione Monti e Trastevere, la situazione è pressapoco nella norma, lungo l'asse sud est della Capitale va male: al Pigneto e in via Prenestina, in particolare, i cassonetti strabordano e a ogni angolo ci sono materassi ed altri ingombranti abbandonati. “Gualtieri portami via, ti prego”, è la scritta in nero apposta su un materasso matrimoniale appoggiato in prossimità del ponte pedonale del Pigneto. Dentro ai bidoni della spazzatura, gettati tra i sacchetti che ricoprono l’asfalto, ci sono anche cassette della frutta, che aiutano a tenere aperti i cassonetti, bombole del gas e vestiti. Al Rione Monti qualche criticità, con i bidoncini strapieni, oggi c'era in via dei Serpenti. Ieri l’assessora ai Rifiuti di Roma, Sabrina Alfonsi, ha tracciato il bilancio della raccolta durante le festività natalizie. I numeri parlano di 60 tonnellate di scarti raccolti da Ama a Roma, di cui 20 tonnellate soltanto nella notte di San Silvestro al centro storico. “La tanto paventata crisi che in molti immaginavano non c’è stata malgrado il fisiologico sovraccarico della produzione di rifiuti legato al particolare periodo nel quale, oltre alle aumentate quantità di imballaggi vi è anche un forte incremento delle presenze turistiche e dell’attività degli esercizi commerciali, di negozi e ristoranti”, ha sottolineato Alfonsi. "Questo malgrado lo scenario di grave emergenza causato dall’incendio che, il 24 dicembre, ha colpito e reso inagibile l’impianto del Tmb 1 di Malagrotta che trattava circa 500 tonnellate di rifiuti indifferenziati al giorno". (segue) (Rer)