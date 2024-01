I fatti del giorno - Roma (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roma: polemica su gestione case Donna Olimpia, Ater “caldaie rotte non è nostra competenza” - Prosegue la polemica sulla gestione delle case popolari in via di Donna Olimpia 30, a Roma. Da anni, infatti, gli inquilini lamentano mancanza di manutenzione degli immobili, occupazioni abusive e illegalità. Da inizio inverno, poi, chi vive o possiede una casa nel complesso residenziale è senza riscaldamento. In merito alla questione è stata convocata oggi la commissione capitolina Politiche abitative, presieduta dal consigliere Yuri Trombetti del Pd, nel corso della quale è arrivata la risposta di Ater. "Negli ultimi 5 anni Ater ha versato, per garantire i servizi agli inquilini morosi, una cifra vicina al milione di euro”, ha spiegato Ponziano Follega di Ater. “Da novembre le caldaie non si sono accese perché non funzionano ma è l’impianto del condominio che dovrebbe essere rivisto: sono somme ingenti che devono essere affrontate da tutti i condomini” e “non è di nostra competenza”, ha aggiunto. L’azienda territoriale, infatti, possiede circa 270 immobili dei 540 appartamenti presenti nel complesso. Quindi, il 50 per cento. “Abbiamo chiesto all’attuale responsabile del condominio – ha sottolineato Follega - di indire un’assemblea condominiale da qui a 15 giorni per decidere in merito alla situazione caldaie e per procedere alla revisione della contabilità, visto che ci sono bilanci mai approvati dal 2018 al 2022. Il problema dei riscaldamenti non è di morosità da parte di Ater”, ha aggiunto. Infine, per quanto riguarda potenziali occupazioni Follega ha aggiunto: “In seguito a delle segnalazioni da parte dei residenti abbiamo chiesto alla polizia locale accertamenti su eventuali occupazioni abusive, l’ultima volta a ottobre scorso. Da parte della polizia locale però ci è stato risposto che l’intervento era subordinato a un nostro preventivo accertamento”. Una risposta “che è inaccettabile – ha concluso Trombetti -. E per questo richiederemo un altro Tavolo, dopo quello di dicembre, del Comitato per l’Ordine e la sicurezza pubblica di Roma, e gli alloggi di Donna Olimpia saranno tra le priorità”. Alla commissione era presente anche il presidente del Municipio Roma XII, Elio Tomassetti. (Rer)