I fatti del giorno - America latina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Messico: Città del Messico, parlamento boccia conferma della procuratrice generale Godoy - Il parlamento di Città del Messico ha negato ad Ernestina Godoy la conferma del ruolo di procuratrice generale della capitale. Godoy ha infatti ottenuto 41 voti favorevoli, tre in meno della maggioranza qualificata utile a conservare l'incarico assunto nel 2020. I partiti di opposizione hanno celebrato il risultato e accusato Godoy, tra le fondatrici del partito di governo nazionale Movimento di rigenerazione nazionale (Morena), di aver usato il suo ruolo per perseguitare esponenti politici, soprattutto alcuni membri del Partito di azione nazionale (Pan). Due esponenti del Partito Rivoluzionario Istituzionale (Pri) hanno votato a favore della ratifica, in opposizione alla linea del partito, e potrebbero venire espulse. Per il presidente del Messico, Andres Manuel Lopez Obrador, invece, Godoy è stata “un’avvocata straordinaria” e non è escluso per lei un incarico nel governo. Il Consiglio cittadino per la Sicurezza e la Giustizia di Città del Messico ha definito “un errore” la mancata ratifica dell’incarico e ha sottolineato il ruolo di Godoy nel perseguire omicidi e femminicidi. Terminata ufficialmente la carica di Godoy, inizierà il processo per scegliere il successore, che prevede la selezione di tre candidati da sottoporre prima al capo del governo e poi al Congresso di Città del Messico. Nel frattempo la reggenza è affidata a Oliver Pilares, attualmente coordinatore generale delle indagini territoriali. (segue) (Res)