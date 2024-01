© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ecuador: emergenza sicurezza, sindaco Quito chiede presenza esercito in "luoghi strategici" - Le autorità di Quito, la capitale dell’Ecuador, hanno sollecitato la presenza dell’esercito in postazioni strategiche della città per garantire maggiore sicurezza dopo l’istituzione dello stato di emergenza. Lo ha reso noto il sindaco della città, Pabel Munoz, in un comunicato emesso all'indomani della proclamazione dello Stato di emergenza in tutto il territorio nazionale. “Il Paese e la nostra città stanno attraversando una crisi di sicurezza senza precedenti” ha dichiarato. Munoz ha richiesto la presenza di militari nei luoghi pubblici e nelle aree critiche della città. Ieri il presidente dell’Ecuador, Daniel Noboa, ha disposto lo stato di emergenza e il coprifuoco dalle 23 alle 5, mentre il ministro dell’Educazione ha invitato a tenere lezioni telematiche per le scuole che si trovano nei pressi di prigioni. Lo stato di emergenza segue l’evasione di José Adolfo Macias Salazar, leader della banda criminale “Los Choneros” e noto con il soprannome di "Fito”. (segue) (Res)