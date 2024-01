© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Perù: la presidente Dina Boluarte si riunisce con il consiglio per riforma della giustizia - La presidente del Perù Dina Boluarte si riunirà oggi con il consiglio per la riforma del sistema giudiziario. Lo ha comunicato la presidenza in una nota. Il primo ministro del Paese, Alberto Otarola, ha comunicato che l’incontro prevede una revisione generale degli avanzamenti nel sistema di amministrazione della giustizia. A questo proposito, Otarola ha aggiunto che l’esecutivo intende ascoltare le proposte di tutte le istituzioni che formano il sistema giudiziario. Il consiglio per la riforma del sistema giudiziario include il presidente del potere giudiziario, Jose Arevalo; il procuratore dello Stato, Juan Carlos Villena; il presidente del Congresso, Alejandro Soto Reyes; il presidente della giunta nazionale di giustizia (Jnj), Antonio de Haza; il presidente della corte dei conti Nelson Shack e il difensore del popolo Josuè Gutierrez. (segue) (Res)