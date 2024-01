I fatti del giorno - America latina (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Brasile: operazione di polizia contro traffico internazionale di droghe - La polizia federale del Brasile (Pf) ha realizzato oggi un'operazione contro un gruppo legato al traffico internazionale di droghe che attuava vicino alla frontiera con il Paraguay. L'organizzazione criminale utilizzava una rete di trasportatori, fornitori e acquirenti per distribuire le droghe attraverso gli Stati brasiliani di Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Santa Catarina, Parana e Rio Grande do Sul. L'operazione "Rota 163" ha compiuto due mandati di perquisizione e sequestro e un mandato di arresto nelle città di Ponta Pora e Campo Grande, nello Stato di Mato Grosso do Sul. Le indagini sono iniziate a gennaio del 2023, quando due persone dell'organizzazione criminale sono state arrestate per il trasporto di circa 30 chili di pasta di coca proveniente dal Paraguay. (segue) (Res)