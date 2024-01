I fatti del giorno - America latina (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Colombia: Banca mondiale, crescita 2024 all'1,8 per cento - L'economia della Colombia dovrebbe crescere dell'1,8 per cento nel 2024, e del 3 per cento nel 2025. Lo indica l'ultimo rapporto Prospettive economiche globali della Banca mondiale (Bm), parlando di un ritmo di crescita del prodotto interno lordo "vicino al potenziale dell'economia" nazionale. Le stime pubblicate oggi tagliano al leggero ribasso quelle contenute nel rapporto diffuso a giugno 2023, quando si parlava di una crescita del 2 per cento nel 2024 e del 3,2 per cento nel 2025. A fronte di un'inflazione persistente, si legge ancora nel documento, la Banca centrale colombiana potrebbe tagliare il tasso di interesse "più tardi" rispetto a quanto fanno gli omologhi istituti regionali. Come conseguenza, consumo privato e investimenti potrebbero non riprendere a crescere fino al 2025. (Res)