Napoli: giornata in Comune per sensibilizzare a donazione organi

- Il Comune di Napoli, sotto l'impulso della commissione Politiche Sociali presieduta da Massimo Cilenti, promuove la sensibilizzazione alla donazione di organi e tessuti post mortem. Un percorso formativo è stato organizzato per approfondire le modalità di avvio di una corretta comunicazione su questa importante tematica. L'incontro si terrà domani, mercoledì 10 gennaio, alle ore 12, presso la Sala Consiliare, in Via Verdi n. 35, e coinvolgerà i direttori delle Municipalità e i responsabili dell'ufficio Anagrafe del Comune di Napoli. L'obiettivo è di condividere un percorso che possa aiutare i cittadini nella corretta interpretazione del modulo per la donazione degli organi. Invitati a partecipare anche il direttore generale Pasquale Granata e l’ assessore alle Politiche sociali Luca Trapanese. L'attività formativa, intitolata "Una scelta in Comune", è stata concordata con gli esperti del Centro Regionale Trapianti (Crt) della Campania. Gli esperti supporteranno il trasferimento del know-how acquisito in anni di esperienze, contribuendo così a promuovere una maggiore consapevolezza sulla donazione di organi. Nell'ambito della giornata di formazione interverranno i seguenti professionisti della rete trapiantologica campana: dottor Vincenzo Del Giudice, referente area aanitaria Crt; dottoressa Barbara Leone, referente area formazione Crt; dottor Pasquale De Rosa, anestesista rianimatore e coordinatore locale, Ospedale del Mare Asl Na 1; dottor Cristiano Amarelli e professor Luca De Santo, Cardiochirurgia centro trapianti cuore, ospedale Monaldi; dottoressa Carla Migliaccio, chirurgo Centro trapianti fegato, Cardarelli; dottor Gianluca Rompianesi, chirurgo Centro trapianti rene, Federico II. “Auspico - ha spiegato il presidente della Commissione Politiche sociali Massimo Cilenti - che questo percorso formativo e l'expertise dei professionisti possano contribuire ad una maggiore consapevolezza dei cittadini sulla donazione di organi e tessuti, promuovendo una cultura di solidarietà e responsabilità nella comunità”. (Ren)