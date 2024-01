© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pakistan: proteste 9 maggio, nuovo mandato di arresto per Khan - L’ex primo ministro del Pakistan Imran Khan, già in carcere per altre vicende, ha ricevuto oggi un nuovo mandato di arresto per l’attacco al quartier generale dell’Esercito, avvenuto lo scorso 9 maggio durante le proteste di massa dei sostenitori del suo partito, il Movimento per la giustizia del Pakistan (Pti). L’arresto è stato notificato a Khan nel carcere di Adiala, in cui è recluso, dalla polizia di Rawalpindi, per ordine del Tribunale antiterrorismo che ha in carico il procedimento. Per lo stesso attacco al quartier generale, pochi giorni fa, il 27 dicembre, è stato nuovamente arrestato anche il vicepresidente del Pti ed ex ministro degli Esteri Shah Mahmood Qureshi. Le proteste del 9 maggio, degenerate anche in atti violenti e attacchi a stazioni di polizia e siti militari, si scatenarono dopo l’arresto di Khan per il caso del fondo fiduciario Al Qadir University Project Trust (Aqupt), oggetto di un’inchiesta del National Accountability Bureau (Nab), organo anticorruzione e di contrasto dei reati finanziari. Pochi giorni dopo la Corte suprema dispose il suo rilascio. Il 14 novembre, però, è stata ripristinata la custodia cautelare in carcere. (segue) (Res)