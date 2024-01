© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- India-Mozambico: premier Modi e presidente Nyusi discutono di cooperazione bilaterale - Il primo ministro dell’India, Narendra Modi, ha incontrato oggi il presidente del Mozambico, Filipe Jacinto Nyusi, a Gandhinagar, a margine della decima edizione del Vibrant Gujarat Global Summit. I due leader hanno avuto “discussioni proficue” su come sviluppare i legami bilaterali in diverse aree: difesa e sicurezza, energia, sanità, commercio e investimenti, agricoltura, risorse idriche, miniere, costruzione di capacità e cooperazione marittima. Lo riferisce un comunicato del ministero degli Esteri indiano. Modi, si legge nella nota, si è impegnato a sostenere il Paese africano in base alle sue priorità di sviluppo. Inoltre, ha suggerito di lavorare per potenziare la connettività aerea. Nyusi ha ringraziato l’India per i progetti di sviluppo in cui è impegnata e per il sostegno dato all’ingresso dell’Unione africana nel G20. (Res)