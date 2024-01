Roma: Boccia (Pd), da La Russa incertezza su apologia fascismo, Nordio si esprima su reato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Nova ha sempre dato prova di serietà e professionalità, fornendo ai cittadini gli strumenti per poter distinguere le notizie dalle fake news" Francesco Boccia

Deputato del Partito democratico

21 luglio 2021

- In merito ai fatti di Acca Larentia a Roma "il presidente La Russa ci ha detto che c'è ancora incertezza sull'apologia. L'unica certezza che viene fuori dalle dichiarazioni anche di questi giorni è che il presidente La Russa e tutta Fratelli d'Italia non sono mai cambiati". Lo ha detto conversando con i cronisti a palazzo Madama il presidente dei senatori del Partito democratico, Francesco Boccia. "Porremo un'interrogazione al ministro Nordio perché questo tema dell'apologia del fascismo, che è un reato anche grave, viene sottovalutato, addirittura alcuni ritengono che non sia un reato. Quindi è il caso che il ministro Nordio si esprima", ha ha concluso. (Rin)