Tunisia: ong, 2542 movimenti di protesta nel 2023

- Il Forum tunisino per i diritti economici e sociali (Ftdes) ha registrato 600 movimenti di protesta in Tunisia durante il quarto trimestre del 2023, portando il totale delle dimostrazioni nel corso dello scorso anno a 2542. Secondo l'organizzazione, nonostante il continuo calo del numero di movimenti, il governatorato di Gafsa ha mantenuto il primo posto a livello nazionale durante il terzo e quarto trimestre del 2023 con il maggior numero di movimenti di protesta, 107 da ottobre a dicembre. Segue il governatorato di Tunisi con 105 tra sit in, scioperi e manifestazioni. Tra le motivazioni più diffuse che hanno spinto le persone in piazza in Tunisia nel 2023, la questione palestinese, le richieste di diritti finanziari dei lavoratori agricoli, la regolarizzazione dello status professionale dei supplenti e degli insegnanti. (Tut)