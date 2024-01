Lavoro: Fratoianni (Avs), la destra smetta con propaganda sui dati Istat

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Meloni e la destra ora al governo la smettano con la propaganda e si occupino di cose serie: vedo che governo e maggioranza festeggiano per i dati Istat sull'occupazione e i nuovi 30 mila occupati a novembre 2023. Quel che non dicono è che l'aumento che si registra nel mese prima di Natale di solito è legato proprio alla stagionalità. Non è un caso che la crescita maggiore dei posti di lavoro si registra proprio tra le donne, che purtroppo sono maggiormente impiegate con contratti a tempo determinato". Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra italiana, Nicola Fratoianni, parlamentare dell'Alleanza verdi e sinistra, commentando i dati Istat e le reazioni della destra. "Quel che non vedono, inoltre - prosegue il leader di Si - è la sofferenza tra gli under 35: si perdono 17 mila posti di lavoro in un mese, con un forte aumento degli inattivi soprattutto tra i giovanissimi 15-24enni (+52 mila). Si tratta di ragazzi che smettono persino di cercare lavoro. Inoltre, c'è una domanda cui il governo dovrebbe rispondere: visti tutti questi record di cui parlano e l'aumento dell'occupazione, come è possibile che l'economia rallenti e i salari non aumentino? Forse perché questo nuovo lavoro creato è soprattutto frutto di contratti part-time, e quindi poveri, concentrato in settori a bassa innovazione e produttività. Ma sappiamo bene che ai signori al governo - conclude Fratoianni - degli stipendi degli italiani e della condizione di precarietà non interessa proprio nulla". (Rin)